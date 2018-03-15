Добрый вечер, страна. Сегодня киевское Динамо играет решающий матч в 1/8 Лиги Европы против Лацио.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке.

19 Ой-ой, вот и наши профукали голевой момент. Цыганков прорвался по левому флангу, и прошла передача в штрафную, но там Морозюк побежал немного не туда...

18 А вот и первая желточка в матче. Луис Фелипе снес Мораеса.

17 Все тот же Иммобиле с лету бил после подачи штрафного, но мяч неудачно лег на ногу. За этим Иммобиле глаз да глаз нужен. Как-никак лучший бомбардир чемпионата Италии, 24 мяча на его счету.

16 Луис Альберто зарядил пушку метров с 30, но Бойко начеку.

15 Иммобиле насел на нашего кипера и Бойко пришлось вынести мяч в аут, от греха подальше.

13 Первые данные по владению мячом. У Динамо - 33%. Цифра говорит сама за себя.

11 Удар Морозюка и "орлы" выносят мяч на корнер.

10 Инициатива у Лацио, наши отбиваются, и вот наши получили право на штрафной в 20 метрах. Де Врей сбил Беседина.

08 Два раза вау... И снова прорыв "орлов" по правому флангу. Иммобиле ворвался в штрафную и пробил мимо Бойко, слава Богу Тамаш Кадар чудом вынес мяч из пустых ворот.

07 Вау... Андерсон прорвался в нашу штрафную, и Пиварич чудом отбил мяч, а Бойко его накрыл. Но итальянцы требовали пенальти, мол, мяч попал в руку нашему защитнику.

05 Симоне Индзаги на бровке - сама озабоченность. Оно и понятно, его команде надо забивать и точка.

02 Наши не смогли оторваться в контратаку по левому флангу, Беседин обыгрался с Мораесом и тому не оставалось ничего как вернуть мяч назад.

01 Лацио сразу же попыталось длинным пасом доставить мяч к нашей штрафной, но не вышло. Мячик очень долго летал в воздухе.

01 Ну, с Богом. Поехали. "Орлы" ввели мяч в игру.

19.55 Команды выходят на поле, послушаем гимн Лиги Европы.

Фото: uefa.com

19.53 Ну, вот и первый четвертьфиналист Лиги Европы. Мадридский Атлетико просто деклассировал в Москве Локомотив, со счетом 1 - 5.

Вот они испанские монстры.

Фото: twitter.com/uefacom_ru

19.44 Динамо тоже на поле, обе команды активно разминаются, бегают, прыгают, бьют по воротам.

Фото: uefa.com

19.35 Так, с "паровозами" все ясно, давайте вспомним, кто сегодня еще будет биться за выход в 1/4 кроме Динамо и Лацио.

Зенит (Россия) - Лейпциг (Германия)

Локомотив (Россия) - Атлетико Мадрид (Испания)

Лион (Франция) - ЦСКА (Россия)

Атлетик Бильбао (Испания) - Марсель (Франция)

Виктория Плзень (Чехия) - Спортинг (Португалия)

Ред Бул Зальцбург (Австрия) - Боруссия Дортмунд (Германия)

Арсенал (Англия) - Милан (Италия).

19.30 Уже известно какая команда точно вылетит из Лиги Европы. В Москве Локомотив на 70 минуте летит мадридскому Атлетико со счетом 1 - 4. Первую игру "железнодорожники" проиграли со счетом 0 - 3.

19.25 Олег Блохин, кстати, перед матчем выдал свой прогноз и посоветовал, что динамовцам делать с Гармашем.

"Денис отличный футболист, но ему надо хорошенько вправить голову", - так Олег Блохин прокомментировал удаление Гармаша в первом матче.

А шансы команд Олег Блохин назвал равными.

19.20 Первыми на разминку вышли итальянцы.

Фото: twitter.com/officialsslazio

19.15 Наши сегодня сыграют все в белом, Бойко будет в зеленом свитере. А "орлы" выйдут на поле в темно-синих футболках. Их вратарь Тома Стракоша наденет красный свитер.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

19.06 Пришло время поизучать стартовые составы команд. Видим в старте Владимира Шепелева (в Риме не играл) и Мораеса. Гармаш пропускает игру из-за красной карточки. Мбокани тоже нет.

Фото: uefa.com

19.03 Итальянцам отступать некуда. Их устроит только победа или ничья со счетом 3 - 3, 4 - 4 ну и так далее.

Поэтому на пресс-конференции главный тренер "орлов" знаменитый Симоне Индзаги пообещал, что команда будет играть сегодня так же как играла против Ювентуса и Милана в первенстве Италии.

А мы и не против. Ведь несмотря на яркий футбол Лацио проиграл дома и Ювентусу (0 - 1) и в гостях Милану (2 - 1).

18.59 По традиции, накануне матча, журналистам показали первые 15 минут тренировки динамовцев. Все были очень сосредоточены, как бы не перегорели к матчу.

Видео: ФК "Динамо" Київ

18.56 Кроме футбола болельщиков на НСК "Олимпийский" болельщиков ждет еще одно горячее шоу.

Развлекать публику перед матчем и в перерыве будет популярная DJ Anesty. Очень ярко, очень секси, очень круто... Да и с юмором девочка!

Фото: FindPeopleON

Видео: Anesty Official

18.52 На предматчевой пресс-конференции коуч Динамо Александр Хацкевич рассказал о проблемах в команде и пообещал выжать из игроков все и даже немножечко больше.

Видео: ФК "Динамо" Київ

18.50 Букмекеры, кстати, не верят в победу Динамо. Коэффициент на победу "бело-синих" - 3,40, на победу Лацио - 2.15.

Все ставки на сегодняшние матчи 1/8 Лиги Европы

Фото: williamhill.com

18.45 На матче ожидается аншлаг. По состоянию на 12.00 14 марта на игру было продано 40 000 билетов. Что и неудивительно. Динамо - последняя надежда Украины в еврокубке. Увы, но донецкий Шахтер не смог пройти в 1/8 Лиги чемпионов Рому.

18.42 "Орлы" прилетели в Киев вечером 14 марта, и сразу из аэропорта отправились на стадион. Однако привычной тренировки не было. Римляне провели ее еще в Риме перед вылетом.

18.40 И традиционый футбольный "сюрприз" от киевской подземки. Важная информация для тех, кто сегодня пойдет на стадион поддержать свою любимую команду.

Фото: facebook.com/kyivmetro/

18.30 В УЕФА на сегодняшний матч назначили судей из солнечной Испании.

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано, фото: realmadrid.ru

Судья в поле - Хесус Хиль Мансано. Лайнсмены - Анхель Невадо Родригес, Диего Барберо Севилья. Ассистенты арбитра на линии ворот - Карлос дель Серро и Рикардо де Бургос. Четвертый рефери - Роберто дель Паломар. Делегат УЕФА - Уильям Кэмпбелл (Северная Ирландия). Наблюдатель арбитража УЕФА - Конрад Плауц (Австрия).

Хесус Хиль Мансано ранее на матчах киевского "Динамо" не работал, но отсудил матч Лиги Европы в августе 2014 года с участием одесского "Черноморца". Игра "моряков" против хорватского "Сплита" из одноименного города завершилась ничейным счетом 0:0.

18.20 Начнем с радостных околофутбольных новостей. Накануне поединка у полузащитника Лацио и сборной Испании Луиса Альберто Ромеро родился сын. С чем его и поздравила команда перед отлетом в Киев.

Фото: twitter.com/officialsslazio