В Шевченковском районе Киева эвакуируют людей из торгового центра "Квадрат" из-за звонка о минировании.

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Отмечается, что по адресу улица Белорусская, 2а где находится торговый центр "Квадрат", неизвестный сообщил о заминировании.

Сейчас происходит эвакуация людей, на месте работают взрывотехники.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали молодого "минера" метро "Оболонь", ему грозит 6 лет тюрьмы.

24-летний уроженец Киевской области, который в последнее время проживал в столице, в состоянии алкогольного опьянения позвонил о "заминировании". Его задержали по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также в Киеве двое шестиклассников сообщили о заминировании родной школы.