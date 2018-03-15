В Киеве ищут взрывчатку в ТЦ "Квадрат", людей эвакуировали
В Шевченковском районе Киева эвакуируют людей из торгового центра "Квадрат" из-за звонка о минировании.
Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
Отмечается, что по адресу улица Белорусская, 2а где находится торговый центр "Квадрат", неизвестный сообщил о заминировании.
Сейчас происходит эвакуация людей, на месте работают взрывотехники.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали молодого "минера" метро "Оболонь", ему грозит 6 лет тюрьмы.
24-летний уроженец Киевской области, который в последнее время проживал в столице, в состоянии алкогольного опьянения позвонил о "заминировании". Его задержали по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Также в Киеве двое шестиклассников сообщили о заминировании родной школы.
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