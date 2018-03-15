Сегодня, 15 марта, с артистом Олегом Табаковым, который умер на 83-м году жизни, прощаются в Москве.

К МХТ им. Чехова, где больше 30 лет трудился Олег Павлович, пришли сотни поклонников. Здесь же коллеги, студенты, друзья, родные и близкие.

Причиной смерти народного артиста СССР Олега Табакова назвали сердечный приступ.

Видео: Life

Как сообщала "Страна", вход в здание огорожен железными заграждениями, пройти можно через рамки. На Тверской улице стоят машины полиции.

Московский художественный театр имени Чехова взял на себя все расходы, связанные с похоронами художественного руководителя театра Олега Табакова.

Театр принял такое решение, несмотря на то, что один из сыновей Олега Табакова хотел полностью взять все расходы на себя. Однако сторона театра настояла на том, чтобы именно они в знак уважения к умершему занимались организацией процесса.

Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.