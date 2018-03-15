Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию с нардепом Надеждой Савченко, которую Верховная Рада сегодня исключила из комитета по нацбезопасности.

Саакашвили считает, что тучи над Савченко сгущаются в преддверии выборов. Об этом он написал в Facebook.

"Савченко тот ещё фрукт, но уж слишком они боятся выборов. Что-то мне подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что я собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко. Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти. Ничего, скоро мы этот маразм закончим, и без бомб, стрельбы и насилия", - написал Саакашвили.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Ранее "Страна" рассказала о фабуле обвинений против Савченко. Как утверждает СБУ, нардеп вела переговоры с военными и с Владимиром Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению президента Петра Порошенко. В тоже время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.

Как сообщала "Страна", Генеральная прокуратура Украина внесла представление на снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест с народного депутата (внефракционная) Надежды Савченко.