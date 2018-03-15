В Черноморске Одесской области минувшей ночь сожгли автомобиль «Ягуар», принадлежащий главе областной "Самопомощи" и лидеру фракции этой партии в Черноморском горсовете Ивану Смиренскому. Об этом пишет издание "Думская".

По словам самого владельца дорогого авто, инцидент произошел около половины четвертого ночи.



"Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли", - рассказал Иван Смиренский, который связывает случившееся со своей политической деятельностью.

"У меня нет никаких бизнес-конфликтов. Этот поджог - результат тотальной коррупции и безнаказанности. Эти люди знают, что им ничего не будет и, если что, они все смогут решить в судах", - сказал политик.

По словам Смиренского, "Ягуар" стоил примерно 500 тысяч гривен.

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