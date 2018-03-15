В Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и удерживаются 148 граждан Украины, 105 из них осуждены к разным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, либо же дело находится на этапе досудебного расследования", - рассказал Кирилич.

Представитель МИД также отметил, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще троих освободили в 2018 году.

"Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов", - заявил Кирилич, отметив, что за такое правонарушение законодательство Греции предусматривает до 25 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Греции украинца приговорили к пожизненному сроку за перевозку нелегалов.

Также в тюрьме Греции украинский музыкант ждет суда по обвинению в перевозке нелегалов.