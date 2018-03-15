В четверг, 15 марта, глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее возможный преемник Яков Смолий прибыли в Верховную Раду в день назначения нового главы НБУ.

Валерия Гонтарева выступает с трибуны Верховной Рады и рассказывает о реформах банковской системы, которые удалось провести под ее руководством.

В сегодняшней повестке дня значится увольнение нынешней главы НБУ и назначение нового руководителя.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему Верховная Рада тянет с голосованием за нового главу НБУ. По информации издания, найти консенсус не могут в первую очередь провластные фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта" (НФ).

Как сообщала "Страна", по мнению действующей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, ее увольнение и назначение нового главы НБУ затягивается из-за внесения этих двух вопросов в парламент "одним пакетом".