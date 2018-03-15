До начала решающего матча 1/8 Лиги Европы "Динамо" - "Лацио" остается все меньше и меньше времени. Главный тренер киевлян Александр Хацкеивич пообещал, что команда выложиться на все сто и даже больше.

А его оппонент, наставник "Лацио" Симоне Индзаги накануне игры с "Динамо" заявил, что его команда тоже не собирается отсиживаться в обороне. Что вполне понятно, ведь ничья 2 - 2 дает, хоть и небольшое, но все-таки преимущество киевлянам.

Знаменитый футболист и молодой тренер Симоне Индзаги, фото: fcdynamo.kiev.ua

Отчет о пресс-конференции тренера "орлов" приводит официальный сайт нашего клуба.

- Вы осознаете важность предстоящей игры? Поражение может стать серьезным ударом для команды…

- Мы все понимаем эту ответственность, много усилий было вложено в прошлом и этом году, чтобы добраться до этой стадии Лиги Европы. 1/8 Лиги Европы - очень важная стадия и мы максимально выложимся в матче.

- Вы стремитесь в Лигу чемпионов, но на днях Арсен Венгер, наставник "Арсенала", называл лучшие клубы в Лиге Европы в этом сезоне и "Лацио" в этом списке не было…

- Это 43-й матч в этом сезоне и пока все складывается успешно. Мы заслуживаем пройти дальше. А что говорят другие люди - это не важно. Мы со всей серьезностью готовимся к матчу и постараемся выложиться на все 100 процентов.

- Луис Альберто накануне стал отцом. Можно ли рассчитывать на его участие в матче?

- Луис Альберто претендует на одно место с Мурджей в центре поля, а Фелипе Андерсон точно будет играть в атаке.

- Что скажете о "Динамо"?

- "Динамо" - сильная команда с европейскими традициями. Есть много сильных исполнителей, они не играют от обороны. Мы бы хотели, чтобы наша острота в матче была на уровне матчей с "Миланом" и "Ювентусом", а не как в прошлой игре.

- С 46 по 60 минуту вы пропустили в этом сезоне 13 голов. С чем это связано?

- В пошлом сезоне в 19 матчах мы пропустили только 2 гола на своем поле в первом тайме, но потом этот отрезок увеличился. Я бы не сказал, что это критично. Мы, как и все команды, стараемся забивать и забивать чуть больше, чем соперник.

- 18 лет назад именно в этот день вы забили 4 гола "Марселю". Кто может сделать то же самое для "Лацио"?

- Я помню тот матч, это были очень важные голы. У нас в команде есть Луис Альберто, который тоже умеет забивать важные мячи.



Ранее "Страна" сообщала, что три станции киевского метро изменят работу 15 марта из-за матча "Динамо" - "Лацио".