Генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что его ведомство проверит законность проведения тендера на 4G и анонсировал открытие уголовного производства. Такое заявление он сделал во время утреннего пленарного заседания в Верховной Раде, передает "112 Украина".

"О конкурсе на 4G, который был недавно проведен. Да, я вчера получил обращение премьер-министра, которое базируется на депутатском запросе лидера "Радикальной партии", который ставит под сомнение законность проведения тендера. ... Мы действительно зарегистрируем уголовное производство по этому факту и тщательно все изучим. Если будут признаки, что государственный бюджет не дополучил средства, то мы безусловно будем действовать согласно действующему законодательству", - сказал Луценко.

Он отметил, что в ходе расследования выяснят, попала ли в бюджет сумма, указанная как стартовая цена объявленного тендера.

Напомним, 6 марта в Украине прошли открытые торги на получение лицензий 4G в диапазоне 1800 МГц.

Как сообщалось, большая тройка украинских мобильных операторов во вторник обязалась заплатить 5,434 млрд грн лицензии на 4G связь в диапазоне 1800 МГц.