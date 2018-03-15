Генеральная прокуратура Украина внесла представление на снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест с народного депутата (внефракционная) Надежды Савченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Twitter.

Фото: twitter.com/SarganLarysa

"Страна" рассказала, что по версии СБУ Савченко вела переговоры с военными и с обменщиком Владимиром Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко. В тоже время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.

До этого Луценко заявил, что Савченко "хотела обрушить купол и добить депутатов из автомата".

Ранее "Страна" сообщала, что Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности.

Также брифинг Надежды Савченко в Киеве перед допросом в СБУ.