В Украине майнинг криптовалют внесут в "Классификацию видов экономической деятельности" (КВЭД). Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

"Украина занимает уверенные позиции в мировом криптопространстве, входит в ТОП-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрению проектов, основанных на блокчейне. Но наше законодательство не такое прогрессивное, нужно начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" классификатору видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где он сейчас находится ", - отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Он добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в Классификаторе должно происходить в классе 63.11 "обработки данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность".

Степан Кубив поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнергоугля вместе с Госстатом, Агентством электронного управления, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта о дополнении Национального классификатора Украины КВЭД.

Напомним, что на сайте Гидрометцентра обнаружили JavaScript-майнер, который может добывать криптовалюту незаметно для посетителей.

Как сообщала "Страна", МВФ намерен регулировать глобальный рынок криптовалют.