Традиционно в Украине весной переводятся стрелки часов на один час вперед для перехода на летнее время.

В 2018 году мы переведем часы в ночь с субботы 24 на воскресенье 25 марта. Точный час перехода на летнее время – 3.00 (что, конечно, не мешает перевести стрелки ранее вечером, перед отходом ко сну). Поэтому вставать следующим утром придется на час раньше.

Впрочем, ранний подъем необязателен, если вы не работаете в воскресенье. Однако смена режима может отразиться на организме, так что стоит подготовиться заранее. Медики говорят, что адаптация к новому времени в среднем составляет две недели.

Как подготовиться к переходу на летнее время

Врачи советуют за несколько дней до перевода стрелок часов ложиться спать и просыпаться немного раньше, чем обычно.

Также рекомендуется почаще бывать на свежем воздухе и больше гулять. Следует отказаться от алкоголя, тяжелой жирной пищи, пить больше воды.

Также медики советуют в эти дни избегать лишних волнений и усталости, поскольку смена режима сна и сама по себе стресс для организма. Постарайтесь не брать на себя дополнительной работы и больше отдыхайте.

Факты о переводе часов 25 марта

Традиция перевода стрелок появилась более века назад. Впервые переход на сезонное время произошел в 1908 году в Великобритании. Причина – в экономии ресурсов на освещение, потому что при переводе стрелок светлое время суток максимально выпадает на рабочие часы.

Для Украины более естественно зимнее время. В 2011 году было решено отказаться от перевода стрелок и остаться на летнем времени, однако многие восприняли это негативно. Уже в 2012 году переход на зимнее время снова вернули.

В России отказались от перевода часов еще в 2011 году. Поэтому после перевода часов у Украины установится одно и то же время с Москвой, в то время как на зимнем времени разница составляет один час.

Переход на сезонное время в настоящее время проводится более чем в ста странах мира. При этом в разных странах это происходит в разные часы ночи. Это стоит учесть, если вы собираетесь лететь куда-либо за границу этой ночью, так что уточняйте время заранее.

Есть очень простое мнемоническое правило для запоминания, когда куда переводят стрелки часов: Весной – В – Вперед, Осенью – О – Обратно.