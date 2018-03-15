Сегодня вечером, 15 марта, киевское "Динамо" проведет ответный матч 1/8 Лиги Европы против римского "Лацио". На кону - путевка в четвертьфинал второго по значимости еврокубка. Первая игра завершилась со счетом 2 - 2.

Матч рассудит бригада арбитров из Испании, начало в 20.00.

Накануне встречи главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал. как "бело-синие" подошли к решающему поединку.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

- Какой главный вывод вы сделали после матча на "Стадио Олимпико"?

- Главный вывод – играть можно с любой командой.

- "Лацио" забил два похожих гола в результате вертикальных передач. Ранее команда Индзаги также часто использовала это оружие. Как обезопасить себя от этого козыря римлян?

- Эти моменты мы сегодня разобрали. Когда забивали первый гол, было достаточно высокое индивидуальное мастерство всех игроков, принимавших участие в атаке - начиная с центрального защитника, который отдал пас на Андерсона. Все произошло так быстро, что предъявить какие-либо претензии нашим футболистам тяжело. Второй гол стал следствием ошибки в нашей центральной линии, когда мы потеряли мяч, и соперник воспользовался этой ошибкой. Чем меньше мы будем допускать подобные ошибки в центральной зоне и чем больше будем уделять внимание атакующим футболистам "Лацио", тем проще нам будет играть в обороне.

- Вы обещали разобраться в причине потери концентрации внимания игроками на последних минутах матча в Риме, когда штанга спасла ворота "Динамо" после удара Иммобиле. К какому выводу вы пришли?

- Конечно, мы разобрали этот эпизод. В том моменте я был на стороне Дениса Гармаша, потому что когда был фол против футболиста "Лацио", соперники разыграли мяч метрах в пятнадцати от того места, где было нарушение. В первую очередь, нужно контролировать возможность быстрого розыгрыша независимо от места, в котором был фол. К тому же, мы проиграли борьбу вверху, после которого последовал сброс на Иммобиле - в этом была основная наша ошибка. Контроль быстрого розыгрыша мяча, борьба вверху и страховка наших крайних и центральных защитников, взаимодействие в обороне - вот те моменты, которые должны были предотвратить этот эпизод.

- Проводили ли вы воспитательную работу с Денисом Гармашем и Евгением Хачериди? Готовы ли они уже вернуться в основной состав? Почему выпал из "основы" Дерлис Гонсалес?

- По Денису Гармашу мы вопрос закрыли. Это наши внутренние вопросы. Хачериди готовится к завтрашней игре. Гонсалес неплохо выглядит, но у нас есть тактические варианты, которые влияют на состав. Дерлис, как и остальная обойма из 20-и полевых игроков, готовится к матчу. Только в день игры мы решим, кто выйдет в стартовом составе.

- Какая ситуация в лазарете? Не добавилось ли в нем травмированных игроков?

- Как я уже сказал, двадцать полевых футболистов готовятся. У некоторых есть моменты недовосстановления. Сегодня вечером медицинский штаб еще поработает с ребятами, у которых есть незначительные повреждения. Думаю, к игре все будут готовы на сто процентов.

- Перед игрой в Риме вы говорили, что ваши игроки должны быть подобны 11-ти гладиаторам на поле. Кем бы вы хотели видеть их на "Олимпийском"?

- Завтра мы должны играть за имя клуба, за город Киев, за свое имя. Должны выложиться на сто процентов в благодарность за ту поддержку болельщиков, которая будет на "Олимпийском".

- У вас с Симоне Индзаги есть много общего - вы оба молодые наставники, оба долго играли за клубы, которые сейчас возглавляете. Ваше мнение о тренере "Лацио"?

- Я очень уважаю Симоне Индзаги. Уважал и как футболиста. К сожалению, на поле мы не пересекались - когда наши команды встречались, я не участвовал в тех играх. То, что он в "Лацио" со времен выступлений за молодежную команду, говорит о том, что он очень здорово знает традиции римского клуба. Я, в свою очередь, очень хорошо знаю и ценю традиции "Динамо". Действительно, в этом плане у нас очень много общего.

- Что должна сделать ваша команда, чтобы добыть путевку в четвертьфинал? Ваши подопечные готовы биться за результат?

- Нам предстоит такая игра, когда нужно выжимать из себя все что есть и даже больше, как в плане футбольного мастерства, так и в плане характера.

- Сегодня много говорят об Иммобиле, но в первой игре себя очень ярко проявил Фелипе Андерсон. Наверняка, ваша команда уделит ему особое внимание? Ваши защитники закроют его в импровизированную "клетку"?

- Эти два футболиста доставили нам очень много неприятностей у наших ворот в первой игре. Конечно, мы уделили внимание этим моментам. Они оба - достаточно сильные индивидуально футболисты, хорошо играют на команду. Сейчас в мире доминирует зонный футбол, персонально опекать его никто не будет. Но мы уделим особое внимание тем моментам, когда эти футболисты будут оказываться вблизи нашей штрафной. Больше внимания мы уделим плотности игры в тех зонах, где будут находиться эти футболисты.



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