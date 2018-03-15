В Верховной Раде достигнута частичная договоренность о голосовании по кадровым вопросам.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" со ссылкой на народного депутата (БПП) Алексея Гончаренко.

По данным Гончаренко переговоры по голосованию только что завершились. Первый вопрос будет по отставке главе НБУ Валерии Гонтаревой.

"Скорее всего, после 16.00 будет голосование по составу Счетной палаты и омбудсмена", - добавил он, общаясь в кулуарах с журналистами.



В то же время народный депутат Алексей Рябчин ("Батькивщина") утверждает, что консенсуса между фракциями власти все еще нет.

В частности, из-за прений могут отложить назначения главы Нацбанка, Счетной Палаты и Уполномоченного по правам человека. Как сообщил собеседник "Страны", баталии возникли по кандидатурам Валерия Пацкана (БПП, группа Удар), которого прочили на пост главы Счетной Палаты и Людмилы Денисовой (Народный фронт), которая, как ожидалось, будет назначена омбудсменом.

При этом в группе Удар считают, что голоса за кандидатуру Пацкана может недодать сама фракция БПП

Кроме того, депутаты спорят о последовательности голосования. Накануне обсуждалась такая последовательность. Первым голосуют за председателя Счетной палаты, далее по главе Нацбанка, и третье голосование по омбудсмену.



Ранее "Страна" сообщала, что Рада сняла неприкосновенность с нардепа Бакулина и дала добро на его арест.

Также Рада сегодня должна назначить нового главу Нацбанка.