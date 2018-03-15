В четверг, 15 марта, в Киеве произошел пожар в районе станции метро Красный Хутор (зеленая ветка метро).

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"У станции метро Красный Хутор пожар. На строительстве нового дома горит электроподстанция. На месте значительные силы пожарной охраны ГосЧС, полиции и медиков. О пострадавших пока не сообщается", - говорится в сообщении ресурса.

На видео видны клубы дыма, которые укрывают дорогу. Движение затруднено.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что 13 марта в подвале киевской многоэтажки на Позняках начался пожар после трех взрывов.

Как сообщала "Страна", также вечером 13 марта на Нивках, по улице академика Туполева, 17 произошел масштабный пожар в одном из зданий.