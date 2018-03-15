До недавнего времени выбор трейдеров ограничивался двумя десятками валютных пар. Но сегодня торговые платформы, пользуясь новыми технологиями, расширяют поле деятельности и предлагают торговлю металлами, акциями, энергоресурсами и другими товарами. Границы рынков с использованием постепенно стираются.

Если вы приняли решение заняться торговлей и зарегистрировались на платформе, то сталикиваетесь с громадным перечнем предлагаемых торговых инструментов:

· Валютные пары.

· Цветные металлы.

· Драгоценные металлы.

· Индексы.

· Нефть.

· Различные товары.

· Акции.

· Криптовалюты.

Наибольшей популярностью пользуется торговля валютой на forex cz. С нее лучше и начинать новичку. Но какую валютную пару выбрать? Ведь их предлагается несколько десятков, и каждая их них имеет свои особенности, динамику, а также массу нюансов, которые необходимо учитывать. Досконально изучив инструмент, вы получаете значительные преимущества на рынке. Опытные трейдеры не сомневаются, что начинать надо максимум с двух-трех пар. Такой выбор позволяет не только собрать и изучить информацию о валютах, но и провести их сравнительный анализ.

Для примера разберем несколько валютных пар, подходящих для новичков:

· Британский фунт-Доллар США (GBP/USD) – одна из наиболее торгуемых пар в мире. Особенно популярна в Европе и Великобритании. Трейдеров пара привлекает высокой волатильностью, резкими сильными движениями низким фиксированным спрэдом. Новичкам часто кажется, что динамика курса этой пары повторяет график евро/доллар. Однако, это только поверхностное впечатление. Даже, если какое-то время движение синхронно, внезапно случаются резкие повороты в противоположные стороны, поэтому в торговле следует соблюдать осторожность. Прогнозы по этой паре чаще, чем по другим бывают достоверными. Для этого инструмента подойдут любые торговые стратегии. В азиатскую сессию торговля спокойнее.

· Доллар США-Швейцарский франк (USD/CHF) – входит в четверку самых популярных валютных пар. Следует вспомнить, что Швейцария – самая спокойная в финансовом плане страна, поэтому спрос на эту валюту растет при нестабильной экономической ситуации. График пары зеркален по отношению к евро/доллар и движется, как правило, в противоположном направлении. Пара доллар/франк хорошо прогнозируется, поэтому подходит новичкам. В фундаментальном анализе следует учитывать влияние американских макроэкономических показателей: учетной ставки, уровней занятости и безработицы, динамики ВВП, индекса инфляции. Для технического анализа подходят простейшие индикаторы.

· Доллар США-Японская иена (USD/JPY) – пара азиатского региона Форекса. Основная ее особенность – сильное влияние японского Центрального банка. Так как Япония является экспортно-ориентированной страной, укрепление иены крайне нежелательно для японских производителей. Учитывая то, что почти половина пакета акций Центрального банка принадлежит крупным корпорациям, понятной становится его политика интервенций на валютном рынке с целью понижения курса иены. Пара относится к трендовым, волатильность в течение дня невысока, если нет значимых новостей.

Для каждой валютной пары необходимо разработать отдельную стратегию. Опробовать ее первончально на демо версии, и только после этого переходить к реальной торговле.