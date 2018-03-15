Появилось видео сегодняшнего выступления генерального прокурора Юрия Луценка в Верховной Раде, в котором он обвинил народного депутата Надежду Савченко в подготовке теракта.

"У следствия есть неопровержимые доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале ВР, минометами обрушив купол ВР и добивая нардепов автоматами", - заявил Луценко и добавил, что сегодня вносит представление на снятие неприкосновенности с Савченко и ее арест.

Ранее "Страна" рассказала о фабуле обвинений против Савченко. В СБУ утверждают, что нардеп планировала вместе с военными и главуой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном военный переворот со свержением Порошенко.

В тоже время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.

Также сообщалось, что Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности.

Сама же Савченко заявила, что готова взять главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки. И отметила, что ситуация вокруг Рубана свидетельствует о противостоянии между спецслужбами в Украине.

А Луценко заявил, что 16 марта внесет в Раду представление на Савченко на снятие неприкосновенности.