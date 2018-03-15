Победительница Евровидения-2016 Джамала представила новый клип на песню "Ти любов моя", которая звучит во время финальных титров в украинском мультфильме "Украденная принцесса: Руслан та Людмила".

Об этом сообщается на странице певицы в Facebook.

Автором слов песни является Александра Рубан, а музыку написал Робби Невил.

"Песня "Ти любов моя" очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное - любить. Я уже успела посмотреть мультфильм, и очень горжусь тем, что это абсолютно украинское кино: детское, доброе, профессиональное и качественное. И, конечно, замечательно быть частью такого классного проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клип снимали в студии во время записи трека, а в самом видео использованы кадры мультфильма.

Фото: facebook.com/jamalaofficial

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Джамала возит с собой детские вещи на случай внезапных родов.

Также Евровидение-2018. "Я тебя найду и урою". На финале Нацотбора Джамала рассказала, как ей угрожали фанаты Mеlovin.