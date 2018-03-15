Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на действия Лондона в скором времени вышлет из России британских дипломатов. Об этом сообщает Медуза.

При этом глава МИД РФ не назвал ни точных сроков, ни количества высылаемых сотрудников британской дипмиссии.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ назвали "беспрецедентно грубой провокацией", подрывающей диалог между двумя странами заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Напомним, 15 марта Тереза Мэй заявила, что Британия приостановит все запланированные контакты с Россией и в течение недели вышлет 23 российских дипломата.

"Это будет самая большая высылка более чем за 30 лет, и это отражает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны. Благодаря этой высылке мы фундаментально подорвем работу российской разведки в Великобритании на долгие годы. А если они попытаются восстановить работу, мы помешаем им это сделать", - сказала Мэй.

"Страна" проанализировала, чем Британия погрозила России по делу Скрипаля.