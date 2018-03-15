Верховная Рада сегодня на заседании исключила нардепа (внефракционная) Надежду Савченко из Комитета по нацбезопасности. "За" проголосовал 261 депутат.

Савченко проходит по делу Рубана - офицера-переговорщика, которого задержали с партией оружия на Донбассе.

После задержания Рубана Савченко вызвали на допрос. В каком статусе - доподлинно неизвестно. По данным источников "Страны", депутата могут сделать главной подозреваемой по делу о военном перевороте, который должен был окончиться ликвидацией Порошенко.

Для прохождения допроса Савченко вчера вечером вернулась из Европы.

Вчера Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны попросил председателя парламента Андрея Парубия вынести на голосование проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко рассказала о российском оружии и заявила, что будет брать Рубана на поруки.

Также Луценко сегодня внесет представление на Савченко на снятие с нее неприкосновенности.