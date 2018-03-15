Британия не будет делиться с Россией образцом вещества, которым отравили Скрипаля - Джонсон
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания не собирается посылать России образец вещества, которым в Солсбери отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом Джонсон заявил в эфире LBC, сообщается в Twitter радиостанции.
"Глава МИД заявляет, что Великобритания не собирается посылать образец нервно-паралитического вещества в Россию, как было запрошено", - говорится в посте LBC.
Фото: twitter.com/LBC
Напомним, что МИД Великобритании предупредил жителей королевства о возможных рисках поездок в Россию из-за политической напряженности между двумя странами, связанной с "делом Скрипаля".
Как сообщала "Страна", в тоже время в Госдуме заявили, что Британия могла подстроить отравление Скрипаля перед выборами 18 марта.
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