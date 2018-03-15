15 марта на заседании Верховная Рада приняла закон № 4670 о Дисциплинарном уставе Нацполиции.

Об этом сообщает "112 Украина".

"За" проголосовал 251 народный депутат.

На данный момент на полицию распространяется действие закона "О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Украины", который предусматривает утверждение нового Дисциплинарного устава - для представителей Нацполиции.

Согласно уставу, помимо основных обязанностей, полицейский обязан, в частности, знать законы и другие акты о полномочиях полиции и обязанностях полицейского; воздерживаться от действий, препятствующих другим полицейским выполнять их обязанности.

В уставе прописано, как могут поощрять полицейских. Перечень такой же, как и в уставе органов внутренних дел, однако добавили пункт "предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска до пяти суток".

В уставе предусмотрена возможность предоставления приказа не только устно или письменно, но и с помощью технических средств связи.

В уставе прописано, что расследование по факту нарушения полицейским служебной дисциплины осуществляют дисциплинарные комиссии. В такие комиссии входят сотрудники полиции и общественности (но только при условии безупречной репутации).

Как и ранее, на время служебного расследования полицейского могут временно отстранить от выполнения его обязанностей.

Как сообщала "Страна", в Одесской области уволили сержанта Нацполиции за вождение в пьяном виде.