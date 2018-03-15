В четверг, 15 марта, состоится закрытое заседание Совета безопасности ООН (формат Appia) по ситуации в Крыму.

Об этом сообщается на странице украинской миссии при ООН в Twitter.

"В четверг по инициативе Украины Совбез ООН проведет заседание в формате Appia по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21.00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/UKRinUN

Заседания членов Совбеза ООН по формуле Appia - неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совбеза с целью провести в частном порядке открытый обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко заявил, что Украина введет санкции против организаторов российских выборов в Крыму.

Также Рада призвала международное сообщество не признавать выборы президента России в Крыму.