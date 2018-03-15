Сегодня, 15 марта, в Раде генпрокурор Юрий Луценко обвинил нардепа Надежду Савченко в подготовке терракта.

"У следствия есть неопровержимые доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале ВР, минометами обрушив купол ВР и добивая нардепов автоматами", - заявил Луценко.

Ое также добавил, что сегодня вносит представление на снятие неприкосновенности с Савченко и ее арест.

Ранее Надежда Савченко, заявляла о том, что власть надо снести.

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это (мысль - Прим. Ред.) является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", - сказала Савченко на брифинге 15 марта, фактически оправдывая тех, кто мог планировать военный переворот.

Ранее "Страна" рассказала о фабуле обвинений против Савченко. По версии СБУ якобы нардеп вела переговоры с военными и с Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко. В тоже время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.