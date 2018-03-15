Савченко рассказала о российском оружии и заявила, что будет брать Рубана на поруки
Нардеп Надежда Савченко готова взять главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки.
Об этом она сказала во время сегодняшнего брифинга перед допросом в СБУ.
Она также отметила, что ситуация вокруг Рубана свидетельствует о противостоянии между спецслужбами в Украине.
"Я уважаю Владимира Рубана за его работу, которую он выполнял на фронте, по освобождению пленных, по помощи ВСУ, СБУ и всем спецслужбам", - сказала Савченко.
Она выразила сожаление, что в Украине "идет война спецслужб".
"На самом деле происходит слив страны изнутри", - сказала нардеп. Она пояснила, что для проведения "глубоких операций в тылу врага часто приходится использовать оружие врага, чтобы не быть взятым плен и не выдать себя".
"Одни подразделения, силы, структуры хотят выполнить задание для Украины и в пользу Украины, а другие подразделения и структуры им препятствуют", - сказала депутат.
По ее словам, нераскрытые преступления свидетельствуют о том, что "люди близко подошли к правде, знают, по какой границе, какими козьими тропами идет контрабанда, кто ее крышует".
"Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала, ни в российском плену, и в Украине этого делать не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - отметила депутат.
Народный депутат (внефракционная) проходит по делу Рубана - офицера-переговорщика, которого задержали с партией оружия на Донбассе.
После задержания Рубана Савченко вызвали на допрос. В каком статусе - доподлинно неизвестно. По данным источников "Страны", депутата могут сделать главной подозреваемой по делу о военном перевороте, который должен был окончиться ликвидацией Порошенко.
Ранее "Страна" сообщала, что "кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?" Савченко рассказала, что украинцы мечтают о госперевороте.
Также Савченко заявила, что видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время Майдана.