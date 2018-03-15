В четверг, 15 марта, на заседании Верховная Рада рассмотрела вопрос о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте нардепа от "Оппоблока" Евгения Бакулина. Все три вопроса были поставлены на голосование.

Депутаты дали согласие на привлечении к уголовной ответственности - 274 голоса "за".

Фото: Верховная Рада

За задержание нардепа проголосовали 252 нардепа. Решение по этому вопросу было принято.

Депутаты дали согласие на меру пресечения в виде нахождения под стражей для Бакулина - 240 голосов.

Таким образом Рада дала добро на снятие неприкосновенности с Евгения Бакулина.

Перед этим с трибуны парламента выступил генпрокурор Юрий Луценко, который рассказал о сути уголовного производства, в котором фигурирует Бакулин.

Луценко заявил, что Бакулин находится за пределами Украины и длительное время не появляется ни на заседании Верховной Рады, ни в Украине вообще. "Следствие в настоящее время не может установить его местонахождение", - отметил генпрокурор.

Бакулина, который 2007 года, а также с 2010-го до 2014 года занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", подозревают в причастности к преступной схемы хищения денег "Нафтогаза" и "Черноморгазу".

Отметим, что сам Бакулин отрицает свою причастность к этой схеме. А фракция "Оппозиционный блок" назвала представление на лишение его депутатской неприкосновенности политической расправой.

"Никакой вины Евгения Бакулина не существует, - говорится в заявлении партии. - Атаками на оппозицию власть пытается отвлечь внимание украинцев от собственных провалов: войны, развала экономики, бедности, разрухи и собственной коррумпированности".

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко публично предложил народному депутату "Оппозиционного блока" Евгению Бакулину, подозреваемому в хищении средств, пойти на сделку со следствием.

Как сообщала "Страна", Комитет Рады признал законными представления о задержании и аресте нардепа Бакулина.