Польша выразила обеспокоенность взрывом возле Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове и осудило этот антипольский инцидент.

Об этом сообщается на сайте польского МИД.

"Это еще один антипольский инцидент, связанный с применением взрывчатки, который имел место на западе Украины за последние месяцы. Министерство осуждает действия лиц, ответственных за этот поступок и ждет, что меры, принятые компетентными службами Украины приведут к быстрому выяснению обстоятельств происшествия и выявления и наказания виновных", - заявили в МИД Польши.

Там надеются, что украинская власть, которая осудила инцидент, обеспечит надлежащую защиту польским местам памяти жертв войны и политических репрессий.

Также министерство напомнило о рекомендации быть осторожными на всей территории Украины.

13 марта на Лычаковском кладбище во Львове прогремел взрыв возле польского Мемориала орлят. Неизвестный бросил взрывное устройство через забор на газон. Взрыв прогремел за 15 м от хозяйственных помещений. В результате взрыва никто не пострадал, надгробия также не были повреждены.

Отметим, что Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.

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