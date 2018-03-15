В Житомире ребенок попал под колеса автомобиля
В Житомире легковой автомобиль сбил школьницу. Об этом сообщил пресс-офицер патрульной полиции города Игорь Иванюк, пишет УНН.
Авария произошла сегодня около 10:20 утра на улице Вильской Путь.
По предварительной информации, девочка, которой на вид 11-12 лет начала перебегать дорогу перед маршрутным такси, которое остановилось на остановке. В это время ее и сбил автомобиль, который пошел на обгон маршрутного такси.
Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Ранее "Страна" сообщала, что в Днепропетровской области в огненном ДТП погибли трое взрослых и младенец.
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