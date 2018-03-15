В Миргороде от огнестрела погиб военный-контрактник. Подозревают суицид
Из-за огнестрельного ранения в одной из воинских частей в Миргороде Полтавской области погиб военнослужащий-контрактник.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции в Facebook.
"Около 2:00 (четверга) в колл-центр "102" полиции Полтавщины поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода", - заявили в полиции.
Правоохранители установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.
По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Предварительно, одна из основных версий - самоубийство, однако правоохранители проверяют и другие версии, устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Фото: facebook.com/miapoltava
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