Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование о растрате средств при покупке двигателей для Львовского бронетанкового завода.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности подозреваемыми проходят директор ГП ЛБТЗ, его заместитель по коммерческим вопросам, начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майор, начальник отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковник, основатель ООО Булет Лайн.

Во время досудебного расследования установлено, что ГП Львовский бронетанковый завод выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных Сил Украины новых двигателей В-46-6.

По документам, ЛБТЗ приобрел у ООО Булет Лайн и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели - не новые, а бывшие в использовании. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.

По данным следствия, ущерб превышает 14,15 млн грн.

Напомним, что по решению Хозяйственного суда Киева с ГП "Львовский бронетанковый завод" будет взыскано 9,8 млн гривен за несвоевременное изготовление и поставку боевых машин "Дозор-Б".

Как сообщала "Страна", в НАБУ подозревают, что должностные лица ГП "Киевский бронетанковый завод" вместо бельгийской стали закупили отечественную, которая имеет более низкую пулеустойчивость и создает реальную угрозу жизни военнослужащих.