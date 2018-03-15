Нардеп Надежда Савченко, которую по информации источников "Страны" могут обвинить в подготовке военного переворота и снять депутатскую неприкосновенность, заявила, что украинцы мечтают "уничтожить эту власть".

Об этом она сказала во время сегодняшнего брифинга перед допросом в СБУ.

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это (мысль - Прим. Ред.) является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", - сказала Савченко фактически оправдывая тех, кто мог планировать военный переворот.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко заявила, что видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время Майдана.

Также смотрите брифинг Надежды Савченко в Киеве перед допросом в СБУ.