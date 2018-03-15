Нардеп Надежда Савченко, которую могут обвинить в подготовке военного переворота и снять депутатскую неприкосновенность, рассказала об оружии на Евромайдане в Киеве. Она заявила, что у протестующих было оружие, которое применялось с ведома организаторов протеста.

Об этом она сказала во время сегодняшнего брифинга после возвращения из Мюнхена.

"Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему свидетельства", - сказала Савченко.

Она добавила, что Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие.

"Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", - сообщила Савченко.

Как сообщала "Страна", нардепа Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в ходе расследования дела главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Об этом сообщил народный депутат Украины от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Антон Геращенко.