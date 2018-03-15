В сети вспомнили, что Порошенко повторил за Трампом случай с шапкой солдата
После появления видео, как президент Украины Петр Порошенко вернул солдату почетного караула сорванную ветром шапку, пользователи вспомнили, что аналогичный случай был у президента США Дональда Трампа в июле 2017 года.
"А я-то это пропустил. Думал у Петра Алексеевича импровизация, а тут...", - написал политэксперт Денис Гороховский в своем Facebook.
Фото: facebook.com/den.gorohovsky
Видео: youtube.com
Также в Facebook Евромайдана, со ссылкой на оператора Богдана Кутепова, появилось мнение, что история с шапкой - хорошо срежессирована.
Фото: facebook.com/EuroMaydan
Напомним, суть первой истории. По возвращению из зарубежной поездки на авиабазе "Эндюс" в США Трамп попытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку. Пехотинцы стояли навытяжку у вертолета, который должен был доставить Трампа и его супругу в Белый дом.
Подходя к трапу, Трамп заметил на земле фуражку. Он поднял ее и надел на голову морского пехотинца, после чего потрепал его по плечу. Но фуражку снова сдуло ветром.
Президент США снова начал ее поднимать, но в этот раз просто передал ее другому военному старшему по чину и поднялся по трапу.
Что касается Порошенко, то президент Украины поднял шапку воина почетного караула, упавшую во время официальной встречи с президентом Австрии Ван дер Белленом.
Видео: facebook.com
Также в конце прошлого года олдат почетного караула упал в обморок у Мемориала жертв Голодомора. 25 ноября в Киеве возле Национального Музея "Мемориал жертвам Голодомора" прошли памятные мероприятия о погибших во время голодоморов, во время которых солдат почетного караула потерял сознание.
Пострадавшего увезла "скорая". Свидетели говорят, что солдата охватила слабость, он потерял сознание и упал. По словам медиков, фуражка пережала сосуды на голове парня.