После появления видео, как президент Украины Петр Порошенко вернул солдату почетного караула сорванную ветром шапку, пользователи вспомнили, что аналогичный случай был у президента США Дональда Трампа в июле 2017 года.

"А я-то это пропустил. Думал у Петра Алексеевича импровизация, а тут...", - написал политэксперт Денис Гороховский в своем Facebook.

Фото: facebook.com/den.gorohovsky

Видео: youtube.com

Также в Facebook Евромайдана, со ссылкой на оператора Богдана Кутепова, появилось мнение, что история с шапкой - хорошо срежессирована.

Фото: facebook.com/EuroMaydan

Напомним, суть первой истории. По возвращению из зарубежной поездки на авиабазе "Эндюс" в США Трамп попытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку. Пехотинцы стояли навытяжку у вертолета, который должен был доставить Трампа и его супругу в Белый дом.

Подходя к трапу, Трамп заметил на земле фуражку. Он поднял ее и надел на голову морского пехотинца, после чего потрепал его по плечу. Но фуражку снова сдуло ветром.

Президент США снова начал ее поднимать, но в этот раз просто передал ее другому военному старшему по чину и поднялся по трапу.

Что касается Порошенко, то президент Украины поднял шапку воина почетного караула, упавшую во время официальной встречи с президентом Австрии Ван дер Белленом.

Видео: facebook.com

Также в конце прошлого года олдат почетного караула упал в обморок у Мемориала жертв Голодомора. 25 ноября в Киеве возле Национального Музея "Мемориал жертвам Голодомора" прошли памятные мероприятия о погибших во время голодоморов, во время которых солдат почетного караула потерял сознание.

Пострадавшего увезла "скорая". Свидетели говорят, что солдата охватила слабость, он потерял сознание и упал. По словам медиков, фуражка пережала сосуды на голове парня.