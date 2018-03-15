В четверг, 15 марта, аграрии намерены перекрыть трассы в Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Ровенской и Одесской областях. Сельхозпроизводители требуют сохранить экспортное возмещение НДС для масличных культур.

Об этом сообщает "Всеукраинский аграрный совет".

Трассы будут перекрыты с 10:30 до 11:30 на следующих участках:

Кировоградская обл: автодорога М-12, в 10 км от г.. Новоархангельск (рядом с кафе "Казацкая застава")

Черкасская обл: автодорога Е-95, пост полиции вблизи г. Умань;

Херсонская обл: автодорога Р-47, с. Казацкое;

Черниговская обл: автодорога М-01, с. Кипти;

Винницкая обл: автодорога М-12, Гайсинский район, с. Степное;

Одесская обл : автодорога М-15, Измаильский район, с.Кирнички;

Ровенская обл: автодорога М-06 вблизи г.. Корец;

Хмельницкая обл. автодорога Н-03, с. Гавриловка;

Полтавская обл: автодорога М-03, с. Чутово.

В заявлении говорится, что на такой радикальный шаг сельхозпроизводителей подтолкнула несправедлива налоговая политика властей.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, в то же время она вредит малым и средним сельхозпроизводителям. Если возмещение НДС при экспорте масличных будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн.

Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных.

При этом заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук сообщил, что накануне к некоторым аграриям звонили и приходили из МВД и СБУ и советовали не выходить на акции протеста.

Фото: facebook.com/marchuk.denys

Следующее перекрытие дорог запланировано на 20 марта.

Напомним, что на 6 марта под стенами Кабмина анонсировали массовую акцию протеста аграриев Украины.

Как сообщала "Страна", евродепуаты считают, что новый транш ЕС могут аннулировать из-за скандала вокруг украинских госдотаций в АПК.