После волны критики в соцсетях в Азербайджане изменят песню, с которой исполнительница Айсель Мамедова представит страну на конкурсе "Евровидение-2018".

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Пользователи соцсетей посчитали, что в нынешнем виде композиция не принесет успеха на конкурсе. А букмекеры считает, что Азербайджан не попадет в десятку лучших исполнителей.

В итоге после репетиций британский продюсер Тим Бран предложил сделать начало песни более электронным.

Песня для конкурса от Азербайджана "X my heart" написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман.



Конкурсный номер для Мамедовой поставит греческий режиссер Фокас Евангелинос, который был постановщиком номеров победителей "Евровидения" Елены Папаризу и Димы Билана.

Напомним, что фаворитом Евровидения-2018, по данным букмекеров, стала участница из Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Украинец Melovin на 22-м месте.

Как сообщала "Страна", в Киеве прошел финал Нацотбора на Евровидение-2018. По итогам голосования жюри и зрителей победу одержал певец Mеlovin, который и представит Украину в Португалии.