Нардепа Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в ходе расследования дела главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Об этом сообщил народный депутат Украины от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

На вопрос журналиста о том, в чем именно подозревают Савченко в "деле Рубана", Антон Геращенко ответил: "Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к перевороту. Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась, скажем так, агитацией подрывной деятельности".

Также, по мнению Антона Геращенко, если подозрения в отношении Надежды Савченко подтвердятся, то президент Украины Петр Порошенко примет решение о лишении ее звания Героя Украины.

"Звание Героя Украины присуждается президентом Украины. Если те подозрения, о которых я говорю, подтвердятся, то президент примет решение о лишении звания Героя Украины для Савченко", - отметил нардеп.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко вернулась и дает брифинг в центре Киева. Онлайн-репортаж.

Также Надежда Савченко вернулась в Украину рейсом из Мюнхена.