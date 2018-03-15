Сегодня, 15 марта, в Москве проходит церемония прощания с Олегом Табаковым, скончавшимся 12 марта на 83-м году жизни. Появились снимки с траурной церемонии прощания с народным артистом СССР.

Фото: interfax.ru

Церемония проходит в Московском художественном театре имени Чехова.

Фото: interfax.ru

Люди приносили цветы к зданию театра в Камергерском переулке задолго до официального начала церемонии прощания.

Фото: interfax.ru

Вход в здание огорожен железными заграждениями, пройти можно через рамки. На Тверской улице стоят машины полиции.

Фото: interfax.ru

Фото: interfax.ru

Напомним, что московский художественный театр имени Чехова взял на себя все расходы, связанные с похоронами художественного руководителя театра Олега Табакова.

Как сообщала "Страна", причиной смерти народного артиста СССР Олега Табакова журналисты назвали сердечный приступ.