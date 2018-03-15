Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что санкции против России сохранятся до возвращения Крыма Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

"Крым является частью Украины, связанные с Крымом санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине", - говорится в заявлении.

Крымский референдум 2014 года в Госдепе США назвали "сфабрикованным и незаконным", а решение о воссоединении Крыма с Россией таким, которое было принято под давлением со стороны "тяжеловооруженных российских войск".

Также в Госдепе отмечают что население Крыма, в частности, крымские татары, активисты, независимые журналисты подвергаются репрессиям.

Напомним, что после отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес предложил внести Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Как сообщала "Страна", Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5 млрд гривен за полеты в Крым.