В Киеве 15 марта у здания СБУ пройдет брифинг Надежды Савченко. Народный депутат проходит по делу Рубана - офицера-переговорщика, которого задержали с партией оружия на Донбассе.

После задержания Рубана Савченко вызвали на допрос. В каком статусе - доподлинно неизвестно. По данным источников "Страны", депутата могут сделать главной подозреваемой по делу о военном перевороте, который должен был окончиться ликвидацией Порошенко.

Для прохождения допроса Савченко вчера вечером вернулась из Европы. Ранее генпрокурор Юрий Луценко пообещал внести в парламент представление на снятие неприкосновенности с бывшей летчицы.

События вокруг Надежды Савченко закручиваются лихо, и от сегодняшнего брифинга ждали ответа на главные вопросы - что ей инкриминируют и как было дело по ее версии.

Однако пока ситуация еще более запуталась.

Савченко не дала конкретного ответа на обинения в свой адрес, но рассказала много чего интересного. После этого она ушла на допрос и попросила прессу ее дождаться.

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Первая часть брифинга. Видео

12:12 "Ребята, Луценко выступил и сказал "у нас есть неопровержимые доказательства!". Всё, можете не переживать, Савченко не посадят и ничего не сделают с ней", - шутит шоумен Владимир Петров, намекая на похожие обвинения против Саакашвили, которые окончились ничем.

12:07 Появилось видео с обвинениями Луценко против Савченко.

12:01 "А представьте себе иронию судьбы, когда 25 мая 2019 года Владимир Путин даст пресс-конференцию по поводу освобождения Надежды Савченко из застенков СБУ, путем обмена на Сенцова", - иронизирует журналист Денис Попович.

11:59 Надежду Савченко исключили из комитета по нацбезопасности и обороны. 261 голос "за".

11:51 "Есть примета. Не бери Героя из рук президента", - пишет нардеп Александр Онищенко.

11:45 Рада обсуждает исключение Савченко из комитета на нацбезопасности и обороны.

11:36 Луценко в Раде сделал заявление о Савченко: "У следствия есть бесспорные доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале Верховной Рады, минометами обрушив купол и добивая нардепов автоматами".

Генпрокурор заявил, что сегодня будет подано представление на снятие неприкосновенности и задержание Савченко.

11:12 В соцсетях начали обсуждать заявления Савченко.

"Сможет ли спикел оправдаться? Поймут ли его? А если в присутствии наших иностранных партнеров?", - спрашивает эксперт Дмитрий Марунич.

10:45 Савченко пошла на допрос в СБУ и предложила ее дождаться.

10:44 "Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это (мысль - ред.) является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", - сказала Савченко фактически оправдывая тех, кто мог планировать военный переворот.

10:43 Будет брать Рубана на поруки.

10:40 "Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу на фронте по освобождению пленных. Очень грустно, что у нас идет война спецслужб", - говорит Савченко. Далее она дает понять, что Рубан, в тот момент, когда его задержали, якобы выполнял некие секретные поручения в интересах ВСУ. "Есть специальные военные операции, в которых нужно оружие, чтобы было видно, что оружие из России. Иногда нужны операции, в которых нужно использовать оружие врага. Есть структуры, которые это делают, а есть спецслужбы, которые в этом им мешают", - говорит нардеп.

10:39 "Слова Онищенко, который обвиняет Порошенко в коррупции, остаются без внимания".

10:38 "После Майдана власть совершила еще много преступлений. Она сдала Крым, по договоренности с Россией, чтоб сохранить свою власть. Она потом совершала преступления на Донбассе, загоняя украинские войска в котлы, за что никто до сих пор не понес ответственности", - говорит Савченко.

10:37 "Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", - Савченко.

10:35 Говорит о преступлениях украинской власти, которая не расследует убийства на Майдане. Намекает, что в них виноваты лидеры Майдана. Заявила, что у протестующих было оружие, которое применялось с ведома организаторов протеста.

"Горбатюку (следователь по делам Майдана - ред.) не дают работать. Я лично давала ему свидетельства". "Луценко надо было стать Генпрокурором, чтобы не отвечать за свои преступления на Майдане". "Все видели, как Парубий заводил вооруженных людей в здание гостиницы "Украина"".

10:34 "Я не знакома с Виктором Медведчуком. Я благодарна ему за то, что он делает для пленных. Я не была в России, кроме случая, когда ездила к Карпюку и Клыху".

10:33 Обратилась к Путину. "Владимир Путин! Хочу обратиться к вам с просьбой: отпустите всех украинцев. Заберите 20 своих россиян".

10:32 Савченко начала брифинг. Говорит, что в Страсбурге занималась вопросами обмена пленных.