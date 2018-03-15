Сегодня в судах нет очередей в канцелярию из силовиков для сдачи ходатайств на проведение следственных действий, так как действие поправки в УПК не распространяется на уголовные производства, открытые до 15 марта.

Об этом рассказал "Стране" один из сотрудников следственного управления Нацполиции, пришедший сдавать ходатайство в Шевченковский суд.

"Закон не имеет обратной силы. Согласно переходным положениям принятого в октябре в парламенте документа, действие поправки не распространяется на уголовные производства, открытые до 15 марта", - говорит собеседник.

Это означает, что все дела, которые были возбуждены до сегодняшнего дня, расследуются по старому Кодексу. В такой интерпретации ситуации, которую привел полицейский, новшества в плане назначения экспертиз через суд и ходатайств по обеспечению мероприятий в уголовных делах (мера пресечения, санкции на обыск) на производства, внесенные в ЕРДР до 23:59 14 марта не распространяются. И расследовать их будут по старой процедуре.

А вот те дела, которые будут зарегистрированы сегодня, будут расследоваться по новому алгоритму, заложенному в "поправке Лозового". Отсюда следует, что ажиотаж в судах возможен ближе к концу сегодняшнего дня, или уже завтра, когда по "свежим" уголовным делам следователям будет необходимо обращаться в суды для назначения экспертиз и получения санкций.

Ранее "Страна" сообщала, что в 15 марта местные суды могут оказаться заблокированы из-за "поправок Лозового".

Также профильный комитет Рады дал добро на ограничение действия "поправок Лозового".