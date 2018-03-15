В четверг, 15 марта, на очередном заседании Верховная Рада намерена назначить нового главу Нацбанка, голосование по которому затягивалось.

Об этом говорится в повестке дня украинского парламента.

С утра депутаты завершат рассмотрение законопроекта о дисциплинарном уставе Нацполиции во втором чтении.

Далее они обсудят вопрос снятия неприкосновенности с нардепа от "Оппоблока" Евгения Бакулина.

После утверждение повестки дня сессии Верховной Рады, парламентарии намерены приступить к назначению членов Счетной палаты, уполномоченного по правам человека, увольнению главы Нацбанка и назначению нового.

Также в сегодняшнем распорядке дня блок вопросов относительно уголовного судопроизводства и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов, строительства и градостроительства, закон об учреждении бизнес-омбудсмена.

Напомним, что по мнению действующей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, ее увольнение и назначение нового главы НБУ затягивается из-за внесения этих двух вопросов в парламент "одним пакетом".