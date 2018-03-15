После вступления в силу с 15 марта поправок в УПК, в судах Киева, вопреки опасениям, сейчас нет очередей из силовиков, которые бы толпились в канцелярию для сдачи ходатайств на проведение следственных действий и экспертиз. Так, в Шевченковский суд Киева, где в первый день вступления нового УПК ожидался коллапс работы, пока пришли всего три сотрудника силовых структур.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В то же время собеседники нашего издания считают, что проблема с очередями на назначение экспертиз через суд и привязка следователей к судам по месту юридической регистрации, является очень реальной. Например, в случае ДТП с летальным исходом таких экспертиз сходу назначается сразу 5. Кроме того, большой поток людей ожидается в суд в связи с правками по мерам обеспечения в уголовных делах.

Фото: Страна.ua

Отсутствие очередей, уверяют собеседники - это временно. Как рассказали нам два из трех собеседников, получена негласная команда от руководства МВД и ГПУ не спешить. У них есть надежда на то, что не устраивающие правоохранителей нормы успеют отменить в Раде.

Фото: Страна.ua

По крайней мере сегодня аншлага в судах не будет.

Как рассказал "Стране" один из сотрудников следственного управления Нацполиции, пришедший сдавать ходатайство в Шевченковский суд, это связано с трактовкой вступивших в силу поправок в УПК.

"Закон не имеет обратной силы. Согласно переходным положениям принятого в октябре в парламенте документа, действие поправки не распространяется на уголовные производства, открытые до 15 марта", - сказал собеседник.

Это означает, что все дела, которые были возбуждены до сегодняшнего дня, расследуются по старому Кодексу. В такой интерпретации ситуации, которую привел полицейский, новшества в плане назначения экспертиз через суд и ходатайств по обеспечению мероприятий в уголовных делах (мера пресечения, санкции на обыск) на производства, внесенные в ЕРДР до 23:59 14 марта не распространяются. И расследовать их будут по старой процедуре.

А вот те дела, которые будут зарегистрированы сегодня, уже будет расследоваться по новому алгоритму, заложенному в "поправке Лозового". Отсюда следует, что ажиотаж в судах возможен ближе к концу сегодняшнего дня, или уже завтра. Когда по "свежим" уголовным делам следователям будет необходимо обращаться в суды для назначения экспертиз и получения санкций.

Напомним, что в четверг, 15 марта, вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Соответствующий законопроект был принят парламентом 3 октября 2017 года. Часть его положений вступила в силу 15 декабря 2017 года, а часть, касающаяся изменений в УПК, через три месяца. Согласно мнениям отдельных комментаторов после вступления в силу поправок в УПК ожидался коллапс работы и очереди силовиков, толпящихся в канцелярию с целью сдать ходатайства на проведение следственных действий.

Ранее "Страна" сообщала, что профильный комитет Рады дал добро на ограничение действия "поправок Лозового".

Также новые изменения в УПК о видеофиксации вызвали "прокурорский" коллапс в судах.