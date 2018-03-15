В четверг, 15 марта, в 8 утра по киевскому времени в Москве началось прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым, который умер 12 марта в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает "Газета".

Церемония проходит в Московском художественном театре имени Чехова. Люди приносили цветы к зданию театра в Камергерском переулке задолго до официального начала церемонии прощания.

Вход в здание огорожен железными заграждениями, пройти можно через рамки. На Тверской улице стоят машины полиции.

Напомним, что московский художественный театр имени Чехова взял на себя все расходы, связанные с похоронами художественного руководителя театра Олега Табакова.

Как сообщала "Страна", причиной смерти народного артиста СССР Олега Табакова журналисты назвали сердечный приступ.