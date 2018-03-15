Из-за задолженности в Кропивницком без газоснабжения оказались шесть котельных, которые подают тепло в 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы. Всего без тепла оказались порядка 15 тысяч абонентов. По состоянию на 20:00 14 марта работа двух котельных была восстановлена. На утро 15 марта без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Подключение оставшихся четsрех котельных запланировано на 15 марта. Температура воздуха 1 градус тепла.

Напомним, что 6 марта в Кропивницком из-за порыва теплосети без теплоснабжения осталось четыре пятиэтажных жилых дома, где живут около 800 горожан и музыкальная школа.

Как сообщала "Страна", в городе Смела Черкасской области за долги отключили от газа 19 котельных и сразу 183 дома остались без тепла.