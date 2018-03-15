Поправки в УПК вступили в действие. "Страна" выяснила, что происходит в судах
В четверг, 15 марта, вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс.
Соответствующий законопроект был принят парламентом 3 октября 2017 года. Часть его положений вступила в силу 15 декабря 2017 года, а часть, касающаяся изменений в УПК, через три месяца.
В первый день вступления в силу новых УПК журналист "Страны" пришел в Шевченковский суд Киева, где согласно мнениям отдельных комментаторов после вступления в силу поправок в УПК ожидался коллапс работы и очереди силовиков, толпящихся в канцелярию с целью сдать ходатайства на проведение следственных действий.
Учреждение работает в штатном порядке, канцелярия по уголовным делам и прочие службы функционируют в обычном режиме, никаких очередей нет абсолютно. Вот как выглядит коридор второго этажа Шевченковского суда, где находится канцелярия.
Фото: Страна ua
Изменения в УПК ограничивают сроки расследования преступлений: подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления должны установить в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, уголовного проступка - 6 месяцев. Если в установленные сроки преступление на раскрыто - дело закроют.
При этом в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.
Также вводится право подозреваемого обжаловать факт вручения ему сообщения о подозрении.
Следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба. Теперь назначать экспертизы должен исключительно суд.
Изменяются правила проведения обысков. Правоохранители должны будут указывать в ходатайствах, какие именно предметы они хотят найти.
Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, что случится с покойниками в Украине после 15 марта.
Как сообщала "Страна", профильный комитет Верховной Рады принял решение, сужающее действие "поправок Лозового" - новой редакции Уголовно-процессуального кодекса.