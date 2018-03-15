В четверг, 15 марта, вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Соответствующий законопроект был принят парламентом 3 октября 2017 года. Часть его положений вступила в силу 15 декабря 2017 года, а часть, касающаяся изменений в УПК, через три месяца.

В первый день вступления в силу новых УПК журналист "Страны" пришел в Шевченковский суд Киева, где согласно мнениям отдельных комментаторов после вступления в силу поправок в УПК ожидался коллапс работы и очереди силовиков, толпящихся в канцелярию с целью сдать ходатайства на проведение следственных действий.

Учреждение работает в штатном порядке, канцелярия по уголовным делам и прочие службы функционируют в обычном режиме, никаких очередей нет абсолютно. Вот как выглядит коридор второго этажа Шевченковского суда, где находится канцелярия.

Фото: Страна ua

Изменения в УПК ограничивают сроки расследования преступлений: подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления должны установить в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, уголовного проступка - 6 месяцев. Если в установленные сроки преступление на раскрыто - дело закроют.

При этом в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Также вводится право подозреваемого обжаловать факт вручения ему сообщения о подозрении.

Следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба. Теперь назначать экспертизы должен исключительно суд.

Изменяются правила проведения обысков. Правоохранители должны будут указывать в ходатайствах, какие именно предметы они хотят найти.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, что случится с покойниками в Украине после 15 марта.

Как сообщала "Страна", профильный комитет Верховной Рады принял решение, сужающее действие "поправок Лозового" - новой редакции Уголовно-процессуального кодекса.