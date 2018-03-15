В четверг, 15 марта, по данным Укргидрометцентра, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

При этом при обследовании лавинных очагов на вершине Пожижевская, с восточного склона г. Брецкул (Ивано-Франковская обл.) было обнаружено схождение мокрой лавины объемом 210 кубометров.

Лавина сошла 13 марта между 15 и 16 часами. Ущерба она не принесла.

Напомним, что 15 марта в западных областях Украины местами обещают слабый дождь. Днем до +7...+9, в Закарпатской области до +10...+12.

Как сообщала "Страна", из-за установившейся теплой погоды возле Мукачево на Закарпатье массово зацвели шафраны на полянах дендропарка.