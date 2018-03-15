В феврале в Украине подорожали 70% социальных продуктов. В первую очередь, это коснулась мяса и продуктов из так называемого борщевого набора.

Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей составили Топ-5 продуктов питания, подорожавших больше всего.

Больше всего прибавили в цене говядина, мягкий сыр, вареная колбаса, рыба и свекла.

Первое место занимает говядина, которая за месяц подорожала на 3,2 грн. за килограмм. Ее средняя цена в Украине составляет 120,4 грн.

На втором месте мягкий сыр, который подорожал на 1,9 грн за килограмм. Его средняя стоимость - 90,9 грн.

Третья ступенька за вареной колбасой, стоимость которой выросла за февраль на 1,2 грн. Ее средняя цена в Украине - 83,8 грн.за килограмм.

Четвертое место в рейтинге подорожания у мороженой рыбы, за последний зимний месяц она добавила 1,1 грн. и стоит 67,6 грн. за килограмм.

Замыкает пятерку свекла, которая поднялась в цене на 1 грн. и теперь средний ценник - 8,1 грн. за килограмм.

Топ-5 продуктов, которые показали наибольший рост в процентном эквиваленте

Капуста,

Свекла,

Морковь,

Картофель,

Яблоки.

Лидером является белокочанная капуста с подорожанием на 18% и средней ценой 5,9 грн. за килограмм. На втором месте рейтинга - свекла, которая подорожала на 14% до 8,1 грн. за килограмм. Замыкает тройку морковь, которая добавила 10%, и стоит 7,9 грн. Четвертое место занимает картофель с 8% роста цены и средним ценником в стране в 6,9 грн. за килограмм. Пятые в топе яблоки с 4% и ценой 18,2 грн. за килограмм.

По прогнозам экспертов, мясо, особенно дорогие сорта каждого вида, то есть вырезка, ошеек, филе и грудка, будут продолжать дорожать и дальше. Это главный тренд, на которой будет влиять эпизодическое снижение мировой цены.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Украине за 2017 год индекс молочной корзины вырос на 17%. Особенно подскочило в цене молоко - на 37%.

Как сообщала "Страна", за год в Украине рекордно подорожали мясо и яйца.