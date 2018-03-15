На Закарпатье массово зацвел нежный шафран
Из-за теплой погоды, которая установилась в Закарпатской области, в районе Мукачево массово зацвели шафраны, которые также называют крокусами.
Фото цветущих полян обнародовало Мukachevo.net.
В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до +10...+12. В дендропарке "Березинка", в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.
Десятки людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы. Кстати, эти растения занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено.
Фото: mukachevo.net
Напомним, что в конце февраля в Ужгороде Закарпатской области при снижении суточной температуры до -7° мороза днем и -12° ночью, начал цвести шафран.
Как сообщала "Страна", в прошлом году во второй половине марта на Закарпатье массово зацвели крокусы, которые также называют шафраном.