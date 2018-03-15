Из-за теплой погоды, которая установилась в Закарпатской области, в районе Мукачево массово зацвели шафраны, которые также называют крокусами.

Фото цветущих полян обнародовало Мukachevo.net.

В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до +10...+12. В дендропарке "Березинка", в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.

Десятки людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы. Кстати, эти растения занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено.

Фото: mukachevo.net

Напомним, что в конце февраля в Ужгороде Закарпатской области при снижении суточной температуры до -7° мороза днем и -12° ночью, начал цвести шафран.

Как сообщала "Страна", в прошлом году во второй половине марта на Закарпатье массово зацвели крокусы, которые также называют шафраном.