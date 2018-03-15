Болгария отклонила жалобу Украины и заключила сделку с российской корпорацией "МиГ" для проведения ремонта 15 советских истребителей.

Об этом сообщает Reuters.

В Болгарии заявили, что только российская компания способна качественно отремонтировать МиГ-29, поэтому Болгария не приглашала других участников к соглашению.

Год назад Болгария подписала контракт на $51,45 млн на ремонт истребителей с российской компанией до 2022 года. Сделка была приостановлена в связи с жалобой украинской компании "Укринмаш".

Количество исправных самолетов МиГ-29 в Болгарии находится на критическом минимуме, что может помешать выполнению международных обязательств по охране воздушных границ НАТО.

Напомним, что ранее министерство обороны Болгарии предложило российской самолетостроительной корпорации "МиГ" четырехлетний контракт на техническое обслуживание 15 истребителей МиГ-29. В ведомстве объявили, что договор рассчитан на четыре года, его стоимость составляет 81,3 миллиона левов (49 миллионов долларов).

Как сообщала "Страна", в "Укроборонпроме" назвали фейком историю с неисправными истребителями МиГ-21 в Хорватии.