В Деснянском районе Киева неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейских.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на проспекте Маяковского. Пока неизвестно, произошло ли это во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.

В результате детонации был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius. Автомобиль прошило осколками, разбито стекло. Также пострадал торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники.

Фото: espreso.tv

Напомним, что офис киевской компании пытался взорвать игрушечной бомбой рассерженный пенсионер.

Как сообщала "Страна", в Киеве поймали полицейского, который продавал психотропы и сам их употреблял.