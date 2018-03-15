В Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских
В Деснянском районе Киева неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейских.
Об этом сообщает "Эспрессо".
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на проспекте Маяковского. Пока неизвестно, произошло ли это во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.
В результате детонации был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius. Автомобиль прошило осколками, разбито стекло. Также пострадал торговый киоск и павильон общественного транспорта.
Полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.
На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники.
Фото: espreso.tv
Напомним, что офис киевской компании пытался взорвать игрушечной бомбой рассерженный пенсионер.
Как сообщала "Страна", в Киеве поймали полицейского, который продавал психотропы и сам их употреблял.